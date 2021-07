“Wil je jouw Pfizer-vaccin wisselen met dat van Johnson & Johnson?”: vaccinatiecentra raken J&J steeds moeilijker kwijt

Vaccinatiecentra willen hun voorraad Johnson & Johnson-vaccins zo snel mogelijk geprikt hebben. De tijd dringt omdat bijna iedere volwassene al een eerste prik heeft gehad en van een tweede dosis is bij J&J geen sprake. De vaccins dreigen in Vlaanderen onbruikbaar te worden. “We gaan niets weggooien”, zegt Sanne Vandromme, programmamanager van twee vaccinatiecentra.

In de vaccinatiecentra van Wachtebeke en Wetteren krijgt iedereen die langskomt de vraag. Of ze niet liever het vaccin van Johnson & Johnson krijgen in plaats van Pfizer, hetgeen waarvoor ze gekomen zijn ...