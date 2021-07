Demir wil PFOS-problematiek op agenda Europese Raad Leefmilieu

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil de Europese aanpak van PFAS agenderen op de eerstvolgende Europese Raad Leefmilieu. Dat kondigt ze aan naar aanleiding van de Interministeriële Conferentie rond het dossier die volgende week donderdag samengeroepen wordt.

De vervuiling door 3M in Zwijndrecht en omgeving heeft volgens minister Demir “ook andere regeringen wakker geschud”. Zo is er volgende week donderdag een Interministeriële Conferentie gepland waar Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir en minister van Volksgezondheid Wouter Beke het PFAS-dossier bespreken met de collega’s van de andere regeringen. Vlaanderen heeft sinds 2020 een PFAS-actieplan, maar in Wallonië en Brussel zijn er nog geen ontwerp-bodemsaneringsnormen voor onder meer PFOS en PFOA.

Demir wil het dossier ook op Europees niveau aankaarten. 3M is ook in andere landen actief, stipt de N-VA-minister aan. “Samen met Nederland, stukken van Duitsland en Scandinavië is Vlaanderen een van de weinige regio’s die aan een beleidskader rond PFAS werkt. Vlaanderen is op dat vlak een voorloper en dat willen we zo houden, maar Europa mag niet achterblijven. Zo ontbreekt nog altijd het beeld van de verspreiding van de stof doorheen Europa. Niet meten is niet weten. Pas tegen maart 2022 zullen alle Europese lidstaten bijvoorbeeld hun PFOS-watermetingen in kaart hebben”, zegt Demir.

De N-VA-minister zegt dat ze intussen ook zelf contacten legt met de Europese Commissie om ook op Europees niveau meer beweging te krijgen in het dossier.