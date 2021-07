Buurtbewoners krijgen onverwachts zomerbar in achtertuin: “Rustig zal het hier niet meer zijn”

Herent -

Enkele bewoners die in de buurt van het domein van kasteel d’Hoogvorst in Herent wonen, zijn absoluut niet tevreden met de komst van de pop-upzomerbar Park Malt. Ze werden, naar eigen zeggen, niet ingelicht over de bar. “We doen er alles aan om de hinder te beperken”, klinkt het bij het gemeentebestuur.