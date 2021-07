Ongeval met kabelbaan Italië - Nieuwe verdachten in onderzoek kabelbaanramp Italië

Italiaanse aanklagers hebben nieuwe verdachten in beeld in het onderzoek naar de dodelijke kabelbaanramp in het noorden van het land. Het aantal verdachten is opgelopen naar veertien. Eerder werden drie managers opgepakt van het bedrijf dat de kabelbaan beheert.

Onder de nieuwe verdachten zijn medewerkers van de Zuid-Tiroolse kabelbaanfabrikant Leitner. De fabrikant zou werkzaamheden en controles hebben uitgevoerd bij de kabelbaan in Italië. Veertien mensen stierven op 23 mei, toen de cabine waarin ze zaten, neerstortte.

De kabelbaan in kwestie brengt passagiers van het dorp Stresa naar de 1500 meter hoge berg Mottarone. Een cabine stortte bij de top neer als gevolg van een kabelbreuk, waarvan de oorzaak nog niet bekend is. De noodrem had het ongeluk moeten voorkomen, maar deze was door de managers opzettelijk buiten werking gesteld omdat die meermaals technische problemen veroorzaakte.

Veertien van de vijftien inzittenden van de cabine verongelukten. Alleen een 5-jarige Israëliër overleefde. Het slachtoffer verloor bij het ongeluk zijn ouders, een broer en zijn overgrootouders. Na een langdurig verblijf in het ziekenhuis werd hij door zijn in Italië woonachtige tante in huis genomen.