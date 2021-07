OHL gaat in oefenwedstrijd onderuit tegen tweedeklasser Waasland-Beveren

Na de mooie overwinning eerder deze week tegen het Israëlische Maccabi Haifa heeft OHL vrijdag zijn oefenstage afgesloten met een nederlaag tegen 1B-club Waasland-Beveren. Het werd 1-3. De Leuvenaars keren vandaag nog terug naar huis na een week in het Nederlandse Sint-Michielsgestel.

Met de naderende competitiestart in het verschiet laat Marc Brys niet graag in zijn kaarten kijken en dus gaf OHL geen opstelling vrij, maar de Leuvenaars speelden wel min of meer met hun sterkste elf: Mercier, Henry, Maertens en Schrijvers waren er alvast bij. De eerste kans was voor Schrijvers, maar het doelpunt viel aan de overkant. Montes maakte gebruik van onnodig balverlies bij OHL.

De partij was nauwelijks een kwartier ver of Albanese maakte er al 0-2 van. Met de rust in zicht kwamen Mercier en Maertens nog tot kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Na de pauze was er een kopbal van Henry – nog altijd niet naar het buitenland vertrokken – die naast belandde. Opnieuw viel de goal aan de andere kant: Verreth verschalkte doelman Ravet met een vrije trap.

Invaller Vekemans mikte in het slot net naast voor de eerredder, maar die kwam er alsnog vanop de stip. Aguemon nam plaats achter de penaltystip en legde de 1-3 eindstand vast.

Doelpunten:

9’ Montes 0-1, 16’ Albanese 0-2, 75’ Verreth 0-3, 88’ Aguemon 1-3