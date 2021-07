Antwerpen -

De deltavariant van het coronavirus is in opmars. In de regio Antwerpen heeft die variant de Britse vorm van het virus al ingehaald. Gouverneur Cathy Berx roept op tot extra voorzichtigheid, ook omdat de vakantie-uittocht is begonnen en het aantal besmettingen niet zo snel meer daalt. Berx vraagt ook vrijdagavond de maatregelen en afstandsregels nauwgezet op te volgen, zodat de EK-gekte geen nieuwe uitbraak van besmettingen veroorzaakt.