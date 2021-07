Microsofts gevreesde ‘blauwe scherm des doods’ heeft een nieuw kleurtje

Het gevreesde ‘scherm des doods’ heeft een update gekregen in de Windows 11 software-update. Het scherm gaat van blauw naar zwart.

Het is het scherm dat je het liefst niet tegenkomt. Want als je het scherm des doods tegenkomt, is er een probleem. Het gekende blauwe scherm heeft een nieuwe update gekregen, dat meldt technologiewebsite The Verge.

Het scherm heeft volgens de eerste gebruikers een zwarte kleur gekregen in plaats van het bekende blauwe scherm. Ook het inloggen en uitloggen zal voortaan via een zwart scherm gebeuren.