Bondskanselier Merkel gelooft in pragmatische oplossingen voor grensgeschil EU en VK

Na een gesprek met de Britse premier Boris Johnson in zijn buitenhuis Chequers, is de Duitse bondskanselier Angela Merkel optimistisch over pragmatische oplossingen voor het grensgeschil tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Beide leiders geven vrijdag echter aan dat het herstellen van de relaties tussen Londen en Brussel tijd zal kosten.

“Met goede wil en geduld kunnen we het oplossen”, zei premier Johnson tijdens een gezamenlijke persconferentie in Chequers, dat ten noordwesten van de Britse hoofdstad ligt. Premier Johnson grapte dat hij hoopte dat “the Wurst”, als woordspeling op “the worst”, achter hen zou liggen. Het bezoek kwam er na een geschil over het transport van gekoelde vleesbereidingen tussen Noord-Ierland, dat de douaneregels van de EU volgt, en Groot-Brittannië. Dat geschil werd in de Britse pers omgedoopt tot “the sausage war”, “de worstjesoorlog”. Bondskanselier Merkel en premier Johnson zijn overeengekomen om regelmatige gesprekken tussen de regeringen van hun landen op te zetten, als onderdeel van een nieuw samenwerkingsverdrag na de brexit. Dat zou een “nieuw hoofdstuk” in de bilaterale betrekkingen kunnen inluiden, aldus bondskanselier Merkel.

De bondskanselier haalde ook aan dat ze “bezorgd en sceptisch” was over het aantal toeschouwers dat de wedstrijden van het Europese voetbalkampioenschap mag bijwonen in het Wembley-stadion in Londen. Tijdens de halve finales en de finale van EURO 2020 laat de Britse regering meer dan 60.000 toeschouwers toe in het Wembley-stadion, dat een capaciteit van 90.000 mensen heeft. Oorspronkelijk mochten 40.000 toeschouwers de wedstrijden bijwonen. Duitsland maakt zich zorgen over de snelheid waarmee de deltavariant van het coronavirus zich verspreidt in het Verenigd Koninkrijk. Bondskanselier Merkel zei wel dat ze verwachtte dat het Verenigd Koninkrijk in de nabije toekomst zal degraderen van een gebied met een virusvariant naar een gebied met een hoge incidentie, en dat de reisbeperkingen en de quarantaineregels zullen worden versoepeld.

Premier Johnson maakte op zijn beurt een grapje over het feit dat Engeland op EURO 2020 de Mannschaft heeft verslagen. “In de loop der tijd zijn sommige dingen onherkenbaar veranderd, maar gedurende een groot deel van je ambtstermijn was het zeker een traditie, Angela, dat Engeland in internationale voetbaltoernooien verloor van Duitsland,” zei premier Johnson volgens het persagentschap Press Association (PA). “Ik ben je uiteraard dankbaar dat je voor één keer met die traditie hebt gebroken,” voegde hij eraan toe.

Het is waarschijnlijk het laatste bezoek van bondskanselier Merkel aan het Verenigd Koninkrijk, voor ze aan het einde van het jaar haar ambt neerlegt. Vrijdag ontmoette ze ook koningin Elizabeth II in Windsor Castle.