Inbrekers doden 55-jarige man met de blote hand bij home invasion en slaan zijn moeder (75) het ziekenhuis in voor paar honderd euro

Een man van 55 is bij een home invasion in zijn appartement in Dilbeek door 2 daders met de blote hand om het leven gebracht. Zijn 75-jarige moeder werd door de inbrekers niet gespaard. Zij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het dodelijke geweld leverde de daders op het eerste gezicht slechts een paar honderd euro’s op.

In de Hoogveldlaan in Dilbeek is iedereen met verstomming geslagen. Niemand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag iets verdacht gehoord, niemand heeft personen in deze wijk van laagbouw appartementsblokken ...