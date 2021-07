Loopwonder Joakim Maehle blinkt uit bij Denemarken: “Hij is voor mij een van de beste vleugelspelers op dit EK”

Joakim Maehle (24) maakt indruk bij zijn debuut op een groot toernooi. De ex-speler van RC Genk kon al twee keer scoren op dit EK en leek in de voorbije wedstrijden wel over vier longen te beschikken. Bij Genk – dat nog een doorverkooppercentage van 12,5 procent bezit op de Deen – zien ze het allemaal graag gebeuren. “Atalanta is nog niet zijn eindstation”, zegt teammanager Pierre Denier.