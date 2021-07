Amerikaanse scouts betaalt 60.000 leden schadevergoeding voor seksueel misbruik

De Amerikaanse scoutsorganisatie Boy Scouts of America heeft een akkoord gesloten met zo’n 60.000 mannen die als kind zijn misbruikt door scoutsleiders. De organisatie trekt daar 850 miljoen dollar voor uit, omgerekend 717 miljoen euro. In totaal zouden bijna 8.000 leiders en volwassen begeleiders geïdentificeerd zijn als daders.

Uit een eigen onderzoek van de Amerikaanse padvindersorganisatie Boy Scouts of America (BSA) bleek dat tussen 1946 en 2016 minstens 12.254 kinderen slachtoffer waren van seksueel misbruik door in elk geval 7.819 daders, lees leiders of volwassen begeleiders.

“Het is met afstand het grootste misbruikschandaal in de Verenigde Staten”, zegt Paul Moses, een advocaat die optreedt namens meerdere slachtoffers. Zijn collega Andrew van Arsdale benadrukt dat het cijfer zelfs het aantal klachten over misbruik bij de katholieke kerk overstijgt.

Oorspronkelijk was er zelfs sprake van 95.000 klachten, maar in de loop van het onderzoek is dat aantal teruggebracht om zo’n 60.000. De scoutsorganisatie wist dat er gigantische schadeclaims zouden volgen en vroeg daarom in februari vorig jaar al het faillissement aan.

Maar nu is er toch een deal gesloten met de belangenvereniging die klachten van misbruikte jongens verzamelde. De meeste vermeende slachtoffers hebben al ingestemd met de schikking. Hoeveel iedereen krijgt, is niet duidelijk. “Slachtoffers van misbruik zullen op een correctie manier gecompenseerd worden” klinkt het in een persbericht van de scoutsvereniging.

Er wordt 717 miljoen euro voor vrijgemaakt en verdeeld. Dat is meer dan het dubbele van wat de BSA eerst had voorgesteld aan de slachtoffers en hun advocaten.

De mededeling wordt afgesloten met de belofte dat de missie van de scouts behouden blijft.” Dat wil zeggen jonge mensen via scouting voorbereiden op het maken van ethische en morele keuzes in hun leven.”

De organisatie betreurt wat er in het verleden is gebeurd, klinkt het nog.