Vlaanderen wijnland: Afgelopen jaar 1,1 miljoen flessen wijn geproduceerd in Vlaanderen

In 2020 werden maar liefst 1,1 miljoen flessen Vlaamse wijn geproduceerd. Minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) maakte daarover vrijdag cijfers bekend bij een bezoek aan het wijndomein Entre Deux Monts in Heuvelland. Negen wijnbouwers ondertekenden er een charter Duurzame Wijnbouw.

De wijnbouw in Vlaanderen en België zit duidelijk in de lift. De sterkste stijging van het aantal wijnbouwers is te zien in de provincie Limburg. Daar werden er met 37 wijnboeren in 2020 tien meer geregistreerd dan in 2019. Ook het aantal beplante hectare is in Vlaanderen opnieuw gestegen in 2020. Het gaat om 327 hectare tegenover 270 hectare in 2019. In vergelijking met 2018 is er bijna 100 hectare bijgekomen.

Ook het aantal liter geproduceerde wijn stijgt sterk. In Vlaanderen werd in 2020 ongeveer 850.000 liter wijn geproduceerd. Dat is bijna 100.000 liter meer dan in 2019. Er wordt voornamelijk witte wijn geproduceerd.

De sterke groei van de sector brengt ook uitdagingen met zich mee. Daarom slaan negen wijnbouwers in het Heuvelland de handen in elkaar en ondertekenen ze een charter Duurzame Wijnbouw. De wijnbouwers engageren zich daarmee onder meer om in te zetten op lokale economie en korte keten, duurzaam beheer van de wijngaard, spaarzame omgang met water en grondstoffen en vergroting van de biodiversiteit in de wijngaard.