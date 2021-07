Nog twee dodelijke slachtoffers gevonden onder puin ingestorte gebouw Miami, brandweerman vindt eigen dochter

Voor een van de reddingswerkers aan het ingestorte gebouw in Miami is de ergste nachtmerrie bewaarheid geworden. De man vond in het puin zijn eigen 7-jarige dochter terug. Het dodentol stijgt ondertussen naar twintig. Meer dan een week nadat het gebouw instortte, blijven er nog 128 mensen vermist.

Werkmannen waren een tijd gestopt met puinruimen omdat het gebouw dreigde nog verder in te storten. Het is bij de hervatting dat een brandweerman de ontdekking deed van zijn eigen dochter. De ontredderde man, bevrijdde zijn dochtertje, wikkelde het lichaam in zijn jas en plaatste het meisje op een brancard. Toen het meisje werd afgevoerd vormden de aanwezige 200 agenten en brandweermannen een erehaag.

“We kunnen bevestigen dat een lid van onze brandweerfamilie zijn zevenjarige dochter heeft verloren door de instorting”, zei Joseph Zahralban, hoofd van het brandweerkorps. “Onze harten en gebeden zijn bij de families die getroffen zijn door deze gruwelijke tragedie.” De brandweerman en zijn broer stonden al een week lang quasi onafgebroken op de plek van het drama om naar het meisje te zoeken.

Er werd ook nog een ander lichaam teruggevonden donderdag. Dat brengt het officiële dodentol op twintig. Nog 128 mensen blijven een week na de ramp nog vermist.

Het gebouw met ongeveer 130 wooneenheden stortte vorige week in, ‘s nachts toen de mensen lagen te slapen. President Joe Biden beloofde een grondig onderzoek naar het voorval in Surfside, bij Miami.

