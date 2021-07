Bondscoach Roberto Martinez verklaart keuzes: “Kevin De Bruyne start zonder groepstraining in de benen, Jérémy Doku was indrukwekkend op training”

Roberto Martinez lichtte voor de kwartfinale tegen Italië nog enkele keuzes over zijn opstelling toe voor de televisiecamera’s. Hij verklaarde waarom Kevin De Bruyne wel en Eden Hazard niet start. En hij had ook nog enkele lovende woorden voor Jérémy Doku in petto. “Eden heeft nog enkele dagen nodig.”

“Kevin De Bruyne heeft niet meegetraind met de groep”, dat zei bondscoach Roberto Martinez voor de kwartfinale tegen Italië voor de televisiecamera’s. “ Maar dat neem je erbij op een toernooi. We kijken ernaar uit om hem te zien spelen. Eden Hazard van zijn kant is niet medisch fit en zit niet in de selectie.”

“De Bruyne heeft een behandeling gekregen. De focus lag op hem gisteren, op allebei eigenlijk. Beiden hebben een individuele medische dag achter de rug. De Bruyne reageerde goed, zijn blessure is ook iets anders dan die van Eden. Bij Eden zouden we een risico nemen in de wedstrijd, Hij heeft nog enkele dagen tijd nodig. Kevin is anders. We kregen goed licht en dat was fantastisch nieuws deze ochtend. We vinden dat hij kan beginnen aan de wedstrijd. Doku start in plaats van Eden. Hij was indrukwekkend de laatste dagen op training en is enorm gegroeid binnen de nationale ploeg. Zijn energie, kracht en direct spel zullen heel belangrijk voor ons zijn vandaag.”

Volgens Martinez is de focus voor de wedstrijd tegen Italië nog groter dan voor de wedstrijd tegen Portugal. “Tegen Portugal zijn we meer klaar geworden voor deze wedstrijd. We hebben een extra stap genomen. Het is een volledig andere tegenstander en een andere manier van spelen. Het team groeit elke wedstrijd meer.”