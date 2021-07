Oekraïense bondscoach Andriy Shevchenko op zijn hoede voor Engeland: “Geduchte tegenstander”

De Oekraïense bondscoach Andriy Shevchenko is op zijn hoede voor Engeland, morgen/zaterdag in Rome de tegenstander in de kwartfinales van het EK voetbal.

“We zijn ons bewust van de kwaliteit van de tegenstander die we morgen zullen treffen”, zei Shevchenko. “De Engelsen zijn een van de best uitgebalanceerde teams, met een aantal fantastische spelers. Ik wil hulde brengen aan Gareth Southgate, die een zeer goede ploeg heeft samengesteld. Dit is waarschijnlijk een van de beste periodes in de geschiedenis van het Engelse voetbal.”

“Het Engelse voetbal zit in de lift, de Champions League-finale was fantastisch tussen Chelsea en Manchester City”, vervolgde Shevchenko. “Morgen wordt de moeilijkste wedstrijd voor ons, tegen een geduchte tegenstander. Maar we zijn ook een goed team. We hebben al de kans gehad om ons karakter te tonen, we hebben onze spelprincipes getoond en die zullen we niet veranderen.”

