Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan hoopt op 2-1 voor Rode Duivels: “Nerveus want ik word uitgelachen als België niet wint”

Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan supportert mee voor België vanuit Italië en hoopt op 2-1 voor de Rode Duivels. “Ik ben nerveus omdat ik hier vandaag goed uitgelachen kan worden als de Belgen niet winnen.”

“Ik zit hier als enige getooid in de Belgische kleuren op restaurant in Italië tussen allemaal supporters van Italië. Ik ben dus nerveus omdat ik hier vandaag goed uitgelachen kan worden als de Belgen niet winnen”, vertelde Nainggolan in de uitzending van Eén voor de wedstrijd tussen België en Italië. “Als België wint, ga ik toeterend met mijn auto door de straten rijden”, voegde hij er nog aan toe.

