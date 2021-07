De sector staat onder druk: elke week sluit gemiddeld één apotheek de deuren

Apothekers betreuren dat de zelftesten voor corona sinds 1 juli ook buiten de apotheek kunnen gekocht worden. In warenhuizen bijvoorbeeld, zonder enige uitleg. Maar eigenlijk zit het allemaal veel dieper dan dat, want de sector staat al een tijdje onder druk. “Rendabele producten, waar we vroeger winst op maakten, verdwijnen beetje bij beetje uit de rekken”, zegt een apotheker ons.