Laatste C-130-vrachtvliegtuig zou tentoongesteld worden, maar is “op Waals patattenveld gedumpt”

Het laatste C-130-vrachtvliegtuig van de Belgische luchtmacht heeft volgens boze Vlaamse politici als laatste rustplaats een “Waals patattenveld” gekregen.

Defensie neemt op dit moment nieuwe vrachtvliegtuigen in gebruik genomen. Eén van de laatste hoogbejaarde C-130-vrachtvliegtuigen waar de Belgische luchtmacht bijna 50 jaar mee vloog, ging daarom als eerbetoon worden tentoongesteld.

Dat leidde de voorbije maanden al tot hoogoplopende spanningen tussen Vlaanderen en defensieminister Ludivine Dedonder (PS) over waar dat vliegtuig moest komen. Tegen de adviezen van de legerleiding besloot Dedonder de iconische C-130 immers op de luchtmachtbasis van het Waalse Beauvechain te stationeren, waar in de toekomst een nieuw luchtvaartmuseum komt. Nochtans was er veel te zeggen om het toestel op de militaire luchthaven van Melsbroek te laten, waar ook een luchtvaartmuseum is.

En de commotie gaat allesbehalve liggen. Donderdag is het toestel effectief naar Beauvechain gebracht, waarna beelden bekendgeraakten van hoe het toestel er in de buitenlucht is gestald.

Foto: War Heritage Institute

Onder meer Open VLD-Kamerlid Jasper Pillen en ook N-VA-collega Theo Francken reageren bijzonder gepikeerd en spreken van een schande door het toestel op een “patattenveld” te stationeren. Volgens anderen is het toestel op het erf van de beruchte “boer Charel” beland, verwijzend naar de rommelige parkeerplek die de C-130 kreeg toegewezen: “Het lijkt wel een containerpark.”

Het War Heritage Institute (WHI) van Defensie beklemtoont dat deze standplaats tijdelijk is, totdat er op de Waalse luchtmachtbasis een nieuw luchtvaartmuseum verrijst. “Het terrein ziet er bovendien wat omgeploegd uit omdat er net gras is ingezaaid.” Nog volgens het WHI zal de locatie er vanaf 11 juli veel netter bijliggen, “de datum vanaf wanneer geïnteresseerden het vliegtuig kunnen bezoeken”.