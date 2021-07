RB Leipzig kaapt Portugees Andre Silva, de man die vaker scoorde dan Erling Haaland, weg bij Frankfurt

RB Leipzig heeft de Portugese aanvaller Andre Silva van concurrent Frankfurt binnengehaald. Dat liet de nummer twee van de Bundesliga afgelopen seizoen vrijdag weten. Silva, die vorige zondag op het EK met Portugal het onderspit moest delven tegen de Rode Duivels, tekent tot 2026 in Leipzig.

Silva was afgelopen seizoen goed voor liefst 28 doelpunten en moet Leipzig opnieuw het scorend vermogen bezorgen, dat wat ontbrak sinds het vertrek van Timo Werner naar Chelsea een jaar geleden. Volgens de Duitse pers is er 23 miljoen euro gemoeid met de transfer van Frankfurt naar Leipzig.

“Ik wil op het hoogste niveau spelen, en dat is de Champions League”, zegt Silva in een mededeling van Leipzig. “De club heeft grote ambities en die wil ik helpen bereiken door zo veel mogelijk te scoren. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging.” Frankfurt greep als nummer vijf in de Bundesliga naast de Champions League.

Volgens Christopher Vivell, technisch directeur van Leipzig, is Silva “een van de beste aanvallers in de Bundesliga die zijn kwaliteiten al bewezen heeft op een internationaal niveau”. Silva scoorde dit seizoen 29 keer in de Bundesliga en deed daarmee beter dan Erling Haaland die er 27 in het mandje legde.

