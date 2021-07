UEFA laat opnieuw geen regenboogkleuren toe in stadions

Als reactie op het verbod om de Allianz Arena in München te verlichten met regenboogkleuren deed de Ghelamco Arena in Gent dat wél. Foto: BELGA

UEFA volhardt in de boosheid om de regenboogkleuren te bannen in stadions van het EK voetbal. Deze keer gaat het om reclame met de LGBTQ+-kleuren.

Het is de Duitse automaker Volkswagen die bekendmaakte dat UEFA twee reclameberichten met de regenboogkleuren niet toelaat tijdens de kwartfinales in Rusland en Azerbeidzjan, in de stadions van Sint-Petersburg en Baku. Volgens Volkswagen schermt UEFA met “het wettelijke kader voor sportarena’s in Rusland en Azerbeidzjan.”

Volkswagen toonde de advertentie wel tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels vrijdagavond in München en zou dat ook doen tijdens de wedstrijd van Engeland tegen Oekraïne in Rome zaterdag. En, in indien mogelijk, tijdens de daaropvolgende wedstrijden.

“Politiek neutraal”

Eerder in het tornooi weigerde UEFA de stad München de toestemming om de Allianz Arena volledig te verlichten in de regenboogkleuren. UEFA zegt politiek neutraal te willen zijn, maar die houding riep internationale verontwaardiging op. De acties met regenboogvlaggen zijn er gekomen nadat Hongarije een wet stemde die het verbiedt om in het bijzijn van kinderen over homoseksualiteit te praten.