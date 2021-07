Experten zijn formeel: “PFOS is slecht voor de volksgezondheid”

De experten die op de eerste zitting van de onderzoekscommissie PFOS uitleg kwamen geven, lieten er geen twijfel over bestaan. Er is wel een oorzakelijk verband tussen PFOS en negatieve effecten op de volksgezondheid. “Je kunt de data niet weglaten omdat die niet in je kraam passen”, zegt professor Wim De Coen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

Nochtans was dat wel de boodschap die Rebecca Teeters, de topvrouw van 3M die over allerhande PFAS-verbindingen gaat, eerder deze week kwam vertellen. Ze haalde daarvoor een hele batterij studies aan. Maar de experts die langskwamen, lieten daar weinig van overeind. Allerhande onderzoek wijst het uit. PFOS leidt tot een verstoorde hormoonbalans, een slechter afweersysteem en verhoogt het risico op kanker. “Maar echt met honderd procent zekerheid te bewijzen dat iets kankerverwekkend is, is nagenoeg onmogelijk”, zegt toxicoloog Nicolas Van Larebeke (UGent, VUB). “Het duurde tientallen jaren voor onomstotelijk bewezen werd dat roken kanker veroorzaakt.”

Als je het puur vanuit de bril van volksgezondheid bekijkt, dan zou het sowieso beter zijn dat PFOS en andere PFAS-verbindingen helemaal uit het milieu gehaald zouden worden, klinkt het. Maar dat is helaas onhaalbaar. Wel benadrukken ze dat er niet onmiddellijk reden is tot paniek. “Het zijn stoffen waar we vanaf moeten raken”, zei professor Greet Schoeters van VITO en de UA. “We moeten de bronnen aanpakken. Maar acuut gevaar is er niet. Er moeten wel dringend metingen gebeuren. We hebben bijvoorbeeld geen duidelijk zicht op de werkelijke gehaltes in de eieren.”

Van Larebeke trad haar bij. “De zwaarste contaminatie ligt achter ons en onze blootstelling is vandaag aan het dalen. De effecten zijn meestal niet erg uitgesproken, dus we worden volgens mij niet geconfronteerd met een ramp. Maar voorzichtigheid is wel geboden met de nieuwe PFAS-derivaten, waarvan de toxiciteit nog niet bekend is.”