Coronavarianten en veranderende kleurcodes hangen als onweer boven vakantie: “We denken: het is voorbij. Maar dat is niet zo”

We keken er zo naar uit, naar die zomervakantie. Maar écht met een gerust hart op reis vertrekken, dat zit er voor het tweede jaar op rij niet in. Opnieuw is “rood, oranje of groen” dé hamvraag. Want wat als jouw reisbestemming plots weer een corona-gevarenzone wordt? Nu in Portugal de epidemie weer aantrekt, slaat ook voor andere regio’s de onzekerheid toe. “We denken: het is voorbij. Maar dat is niet zo.”