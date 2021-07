‘Gezondheidsgidsen’ sporen mensen op die medische zorg nodig hebben: “Als het nodig is, gaan we zelfs mee op consultatie”

Sinds begin dit jaar wijzen 50 ‘gezondheidsgidsen’ de meest kwetsbaren onder ons de weg naar de juiste zorg. In coronatijden is dat vooral: het vaccinatiecentrum, de huisarts of de psycholoog. Eind dit jaar loopt het project met de gidsen al ten einde, maar minister Frank Vandenbroucke gaf hen vrijdag hoop om ook na corona nog kwetsbaren te mogen begeleiden.