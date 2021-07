Rode Duivels milderen achterstand tegen Italië dankzij penalty, maar was het wel fout op Jérémy Doku? Lukaku toont frustratie

Vlak voor rust dwong Jérémy Doku na een 2-0-achterstand tegen Italië een penalty af. Met zijn snelheid dwong hij Di Lorenzo om hem een duw te geven. Genoeg voor de scheidsrechter om de naar penaltystip te wijzen. De meningen zijn echter verdeeld of de duw wel een penalty waard was. De VAR checkte, maar liet begaan. Lukaku zette de elfmeter feilloos om en had daarna een gebaar voor Donnarumma in petto.

BBC vindt het “just about the right decision”, maar op de NOS zijn ze minder overtuigd dat het wel degelijk een penaltyfout was op Doku. “Er is overigens veel voer voor discussie of Doku wel een strafschop verdient, aangezien de tv-beelden laten zien dat hij zijn val vooral zelf lijkt te veroorzaken”, staat er te lezen. De Engelse krant The Guardian spreekt van een “lichte duw”, terwijl de arbitragespecialist van VI, Harry Hamer, het niet bepaald eens is met de beslissing om een strafschop te geven aan België.

Kan deze VAR ook gewoon naar huis worden gestuurd? Belachelijke strafschop!#BELITA #EURO2020 — Harry Hamer (@HarryHamer7) July 2, 2021

Het zal de Duivels echter worst wezen. Lukaku zette de elfmeter feilloos om en legde daarna een vinger op zijn lippen. Hij leek ook iets te mompelen na zijn goal. Allicht is het gebaar van Donnarumma net voor de penalty de aanleiding voor het gebaar van Lukaku.

