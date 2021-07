Hebben Brusselse speurders straatdealers ingeschakeld om daders van dodelijke afrekening in drugsmilieu op te sporen?

Brussel / Vorst -

Hebben speurders van de politiezone Brussel-Zuid straatdealers in­geschakeld om de vermoedelijke daders van een dodelijke afrekening in het drugsmilieu op te sporen? Werd daarbij fysiek geweld oogluikend door de agenten toe­gestaan? Het Brusselse parket bevestigt dat een onderzoek loopt naar de omstandigheden van een arrestatie in dit dossier. Maar over de inhoud wil het geen woord kwijt.