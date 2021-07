CEO Frederik Delaplace: “Het is geen boeltje bij de VRT, 99 procent doen we wel goed”

Paginagroot stonden ze, vrijdag in alle Vlaamse kranten: advertenties van de openbare omroep met de vraag: “Hoe maken we van de VRT nog meer jóúw VRT?” Dat smeekt om een gesprek met CEO Frederik Delaplace (51). Want wie laat nu de koers van zijn bedrijf uitstippelen door de man in de straat? “Ik heb te veel onder­zoeken gezien waarin wij punten krijgen die ik op school nooit haalde.”