Onze reporter trok met Vlaamse jongeren naar Spaanse feestoorden: “Op straat kijkt politie streng toe, binnen dansen barmannen mee op tafel”

Belgische clubuitbaters – en sommige ouders – halen best even diep adem voor ze verder lezen. In Spanje mogen discotheken wél weer open, en dat is een reden waarom vliegtuigladingen Vlaamse jongeren er sinds deze week neerstrijken. Om er vrijheid te beleven zoals ze dat in België véél te lang niet konden. Wij trokken in het zog van de jongeren naar Lloret de Mar. “Op straat kijkt de politie streng toe, binnen dansen de barmannen mee op tafel.”