Heroïsche kwartfinale eindstation voor Rode Duivels op het EK: België vecht voor wat het waard is, maar Italië maakt einde aan droom

Alweer kwartfinale. Voor de derde keer in vier grote toernooien is de laatste acht het eindstation voor de Rode Duivels. Italië speelt verdiend de halve finale in Wembley tegen Spanje, een heruitgave van de EK-finale van 2012. België haalde ook in München niet zijn beste niveau. De jongste van de hoop, Jérémy Doku (19), was het lichtpunt in een avond die het hele land met een kater opzadelt.

Een slotoffensief kwam er nooit echt in München. Het Italië van Roberto Mancini speelt vrank en vrij maar toonde in het slot opnieuw zijn oude gezicht van een hechte groep lepe krijgers. De Belgen misten lef, overgave en sluwheid van de Italianen om net als tijdens het WK 2018 de halve finales van een groot toernooi te bereiken.

Drie keer trilden de netten van Thibaut Courtois in een eerste helft die meer drama opleverde dan de voorbije vier wedstrijden van België. De eerste keer kwam de VAR nog tot de redding. Maar na slecht wegwerken van Jan Vertonghen kon Nicolo Barella de 0-1 scoren voor Italië. België had geen reactie in huis waarop Lorenzo Insigne met de 0-2 de Rode Duivels helemaal tegen het canvas had gemept.

Foto: Pool via REUTERS

De wedstrijd was nochtans bemoedigend begonnen voor de Belgen. Romelu Lukaku kreeg in de eerste vijf minuten meer kansen aangeboden dan in de hele 1/8ste-finale tegen Portugal. Chiellini moest een corner toestaan en na een lange bal van Toby Alderweireld besloot de Inter-spits over. De Squadra Azzurra stond ver van zijn doel te verdedigen, de Rode Duivels profiteerden van de ruimte.

Na tien minuten nam Italië over. Thorgan Hazard stond een vrije trap toe, Leonardo Bonucci duwde de indraaiende bal voorbij Thibaut Courtois. De Italiaanse spelers waren al bijna een minuut lang aan het dansen en het springen toen de VAR het feestje stillegde. België kwam goed weg.

Foto: ISOPIX

De neutrale kijker smulde van deze partij. Het spel ging op en neer en Jérémy Doku flitste een eerste keer toen hij Di Lorenzo liet staan en bijna Toby Alderweireld vond. België belegerde nu het doel van Gianluigi Donnarumma en Giorgio Chiellini – opnieuw fit geraakt nadat hij eerder de partij tegen Oostenrijk had gemist – redde met het hoofd op een strakke poging van Kevin De Bruyne.

Wereldsave Donnarumma

“KDB” probeerde het laken naar zich toe te trekken maar dreigde vooral op de tegenaanval. Eerst ging hij alleen door en dwong hij Donnarumma tot een wereldsave. Daarna bood hij Romelu Lukaku een grote kans aan, maar de plaatsbal van Big Rom was te slap om de Milan-doelman te verschalken.

Nadien was het weer aan Italië. Eerst krulde Insigne een bal over, daarna kreeg Jan Vertonghen de bal niet goed weggewerkt. Verratti onderschepte en Nicolo Barella draaide zich als een prima ballerina tussen drie man vrij om dan toch de 0-1 te scoren.

Foto: AP

De 1-0 zoog het bloed bij de Belgen weg. De Duivels hadden geen reactie in huis en leken wel de minuten af te tellen tot de rust om zich te herpakken. Italië ging met steeds meer vertrouwen spelen en Lorenzo Insigne draaide fluks weg bij Youri Tielemans. De Belgische middenvelder was even daarvoor tegen een vermijdbare gele kaart aangelopen en durfde niet in te grijpen. Insigne had ruimte om te trappen en krulde de 2-0 heerlijk in doel.

De Rode Duivels lagen nu helemaal tegen het canvas. Maar nog voor rust gaf Jérémy Doku zijn ploeg opnieuw zuurstof. Hij versnelde nog maar eens met Di Lorenzo in zijn nek en ging neer onder een duwfout van de Italiaanse rechtsachter. Romelu Lukaku nam de bal en ging in volle concentratie op de strafschopstip staan terwijl de VAR tergend traag de beelden herbekeek. De duw was duidelijk te zien en Lukaku scoorde met een beheerste trap zijn vierde van het toernooi.

Lukaku laat 2-2 liggen

België moest achtervolgen in de tweede helft maar Italië begon het sterkst. Chiesa mikte naast en Jorginho claimde een penalty nadat hij neerging onder De Bruyne. Maar het was België dat de eerste grote kans van de tweede periode kreeg. Doku gaf mee aan De Bruyne die gemeten afspeelde op Lukaku. De Belgische topschutter kreeg de bal niet voorbij Spinazzola, die een dikke kus kreeg van aanvoerder Chiellini.

Onmiddellijk nadien onderscheidde Spinazzola zich ook aan de overkant door een van zijn karakteristieke sprints in de aanvallende zestien. Hij kreeg zijn doelpoging net niet gekadreerd. Het is doodjammer voor het toernooi dat hij in het slot van de wedstrijd uitviel.

Foto: BELGA

Roberto Martinez bracht Dries Mertens en – verrassend – Nacer Chadli om de kansen te keren. De wissel leek meteen goud op te leveren want na knap voorbereidend werk van Jérémy Doku – de tiener was misschien wel de beste Belg op het veld – bracht Mertens de bal tot bij Chadli. Die kon voorzetten, maar Romelu Lukaku kon er net niet zijn hoofd tegen zetten en ook Thorgan Hazard was al te ver naar voren gerend.

En zo tikte de tijd verder weg in het voordeel van de Squadra Azzurra. Jérémy Doku drong aan, kwam naar binnen en knalde over. Italië zag af met hem.

Maar hij was de enige. België haalde tijdens het EK 2021 nooit het niveau om aanspraak te maken op de halve eindstrijd. Daar zou Spanje opnieuw een zware dobber zijn geweest. En ook Engeland in de finale was voor deze Duivels vermoedelijk te sterk geweest. Anders dan tegen Brazilië in 2018 speelde België geen enkele “referentiewedstrijd”. De Duivels kunnen inroepen dat Eden Hazard ontbrak, maar in de Final Four van de Nations League, in oktober, en volgend jaar op het WK – de kwalificatie zou niet mogen mislopen – moet het België van Roberto Martinez een nieuwe start nemen.