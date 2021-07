Franse toeriste (29) dood gevonden op Kreta: doodsoorzaak nog niet duidelijk

Een Franse toeriste die alleen op reis was, is dood teruggevonden in een ravijn op Kreta. Voorlopig is het onduidelijk wat er gebeurd is. Een ongeval lijkt waarschijnlijk, maar volgens de speurders zijn er een aantal elementen die als verdacht kunnen beschouwd worden.

Violet Gigano (29) was alleen op wandelreis vertrokken naar Kreta. Dat deed ze wel vaker. ’s Ochtends reed ze met haar huurwagen naar vertrekpunten van wandelingen om er dan alleen op uit te trekken.

De verpleegster uit Nantes verbleef eerst in de buurt van Chania. Op 24 juni liet ze haar ouders in Frankrijk weten dat ze naar Elafonissi zou gaan. Ze boekte voor twee nachten een hotel in het dorpje Palaiochora, maar daar heeft ze volgens lokale media nooit ingecheckt. Of ze iemand ontmoet heeft bij wie ze gelogeerd heeft, wordt nog onderzocht.

Vorige dinsdag zou ze terug naar huis vliegen. Een vriendin zou haar oppikken op de luchthaven. Maar Gigano zat niet op de vlucht naar Frankrijk. En haar telefoon bleef onbeantwoord. Daarop verwittigden haar ouders de politie. Omdat het niet de gewoont was van hun dochter om niets te laten weten. Via het ministerie van Buitenlandse Zaken werd een grote zoekactie opgezet op Kreta. Er werd ook een opsporingsbericht verspreid. In het Grieks, het Engels en het Frans.

De huurwagen van Gigano werd snel teruggevonden op een tiental kilometer van Elafonissi, op een plaats waar een wandelpad naar het populaire strand vertrekt. Vanuit een politiehelikopter werd kort nadien het lichaam van de vrouw opgemerkt. Ze lag meters diep in een ravijn, naast een wandelpad.

Voorlopig is het niet duidelijk of het om een ongeval gaat, of eventueel toch om een misdrijf. Daarom wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Volgens de Griekse politie lijkt een ongeval het meest waarschijnlijk, al zijn er toch ook een aantal elementen die nader onderzocht moeten worden, klinkt het.

In Griekse media werd al snel een link gelegd met de moord op de 60-jarige Suzanne Eaton, een Amerikaanse wetenschapper die in 2019 op het Griekse eiland dood werd aangetroffen in een oude bunker. Ze was aangereden, verkracht en vermoord. De dader, een lokale boer, kreeg intussen levenslang.