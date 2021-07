Op deze momenten hadden de Rode Duivels de match tegen Italië kunnen doen kantelen

De Italianen hebben de Rode Duivels uit het toernooi gekegeld met 1-2. De kwartfinale is zo het eindstation van België. De troepen van bondscoach Roberto Martinez kregen wel enkele kansen om de wedstrijd te doen kantelen. Hieronder een overzicht.

Kevin De Bruyne kreeg in de eerste helft twee schietkansen. Een keer werd zijn schot geblokt door Chiellini en de andere keer redde Donnarumma.

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Eerste redde Spinazzola in de tweede helft een poging van Romelu Lukaku van heel dichtbij.

Foto: AP

Foto: AP

Daarna ging Lukaku net onder de bal door bij een voorzet en ook Thorgan Hazard kon er net niet bij.

Foto: BELGA

Ook Jérémy Doku had in de tweede helft enkele flitsen in huis waarmee hij de Italianen pijn deed.

Foto: BELGA