Zo beleefden de Belgische Isabelle en haar Italiaanse echtgenoot de match: “Mijn man gaat mij dit nog dagen doorsteken”

Het zou oorlog bij hen thuis worden, voorspelde Isabelle Ulichnowski (37) eerder deze week in onze krant. Dus stapten we last minute op het vliegtuig naar Toscane, waar de Belgische woont met haar Italiaanse echtgenoot en hun twee kinderen. Samen keken ze naar de kwartfinale, vanuit een zetel die negentig minuut symbool was van de verdeeldheid tussen rood en blauw. “Rode Duivels, waarom hebben jullie niet gewonnen? Mijn man gaat mij dit nog dagen doorsteken.”