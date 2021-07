REACTIES. Jan Vertonghen in zak en as na uitschakeling: “Een gemiste kans, net zoals de vorige keren”

De uitschakeling op het EK na de 1-2-nederlaag tegen Italië is aangekomen bij de Rode Duivels. Jan Vertonghen, die in de fout ging bij de eerste tegentreffer, zat achteraf in zak en as. “Ik maakte een verkeerde keuze.” Thibaut Courtois vulde aan: “Dit is toch een tik vandaag.”

Jan Vertonghen was ontzettend teleurgesteld na de nederlaag tegen Italië. Na enige tijd in de catacomben reageerde hij alsnog voor de camera’s van de VRT. “Ik speelde bepaalde fases nog af in mijn hoofd. Dit verlies doet gewoon pijn. Wat ik zie als we terugkijken? Een gemiste kans, net zoals de vorige toernooien. Je kan elke halve finale of kwartfinale waar we eruit gingen wel analyseren en zien waar het fout ging. Maar dan kom je steeds weer bij hetzelfde uit, denk ik.”

De verdediger van Benfica lag aan de basis van de 1-0-achterstand voor de Belgen met een verkeerde pass. “Dat doet extra veel pijn natuurlijk. Het was een fase in de match waarin we moeite hadden om balbezit te houden. Daarom probeerde ik op dat moment de bal toch in de ploeg te houden. Maar dan is je eigen strafschopgebied waarschijnlijk niet de beste plek om dat te doen. Het was een verkeerde keuze. Ik had die bal moeten wegschieten.”

Vertonghen maakte wel duidelijk dat hij het tijdrekken van de Italianen in het slot maar matig kon appreciëren. “Ik wil Italië niet te veel complimenten geven, want ze hebben me geïrriteerd”, zei hij. “Al moet ik dan misschien eerder naar de ref kijken.”

Jérémy Doku: “Absoluut strafschop, wie mij kent weet dat ik geen duiker ben”

Niet Yannick Carrasco, wel Jérémy Doku was de vervanger van de geblesseerde Eden Hazard tegen Italië. Het negentienjarige goudklompje van Rennes ontgoochelde niet “Ik was héél blij dat ik mocht starten. Dat ik mijn kans kreeg in een kwartfinale tegen Italië beschouw ik als een heel grote eer”, reageerde Doku achteraf.

“Al vond ik het wel spijtig dat Eden niet kon spelen, hij had ons echt kunnen helpen in deze match. Ik heb geprobeerd om het team te helpen en de bondscoach niet teleur te stellen. Ik denk dat dit gelukt is.” Over de penaltyfout vlak voor de rust was Doku duidelijk. “Absoluut strafschop. De mensen die mij kennen weten dat ik geen duiker ben. Ik probeer altijd recht te blijven. Ik duwde de bal twee keer vooruit. Dat verwachtte mijn tegenstrever niet waardoor hij zijn been zette en mij op snelheid omver duwde.” In het slot van de match schoot de flankspeler van Rennes na een prachtige dribbel de mogelijke gelijkmaker net naast de kruising. “Doodjammer, ik zag de bal binnengaan, misschien had ik hem meer moeten krullen.” Na de match moest Doku getroost worden door Romelu Lukaku. “Dit doet héél veel pijn. Dit is mijn eerste groot toernooi en Ik had niet verwacht dat we er uit zouden gaan. Romelu zag ik teleurgesteld was. Hij is mij komen zeggen dat ik mij niks te verwijten had. Ik kan goed praten met Romelu. Hij helpt mij zowel op als naast het veld en zorgt ervoor dat ik mijn niveau naar omhoog breng.”

Courtois: “Toch een tik”

“Dit komt hard aan”, vulde Thibaut Courtois aan voor de camera’s van de VRT en de RTBF. “Uiteindelijk weet je dat Italië een heel goede ploeg is die veel matchen niet verloren heeft. Zij begonnen gretiger aan de match. Wij hadden twee goeie kansen, vooral die voor Kevin (De Bruyne, nvdr), maar hun keeper doet een geweldige redding. En ook Romelu had een prima kans. Het was een match van details.”

Courtois zag dat het daarna misliep bij de Belgen. “Die eerste goal geven we toch een beetje weg. We hadden een beetje moeite de bal in de ploeg te houden en speelden wat snel de lange bal. Dan proberen we van achteruit uit te voetballen, maar lijden we balverlies. Zo’n bal die tegen Portugal nog tegen de paal gaat, gaat nu paal-binnen.

“Ook bij de tweede goal moeten we sneller uitstappen op de speler om hem niet te laten trappen”, vervolgde Courtois. “Ik had het gevoel dat we nog hadden kunnen scoren, maar de voorzetten kwamen net niet aan. Het was een beetje het verhaal van net niet, we misten wat geluk. Maar dat we verliezen van een goeie ploeg. Dat is de verdienste van Italië. Ze waren een waardige tegenstander en speelden een goede match.”

Courtois zag ook dat de Duivels moeite hadden met de Italiaanse linkerkant. “Meunier stond vaak alleen tegen Spinazzola en Insigne en we hadden moeite om hem te helpen.”

De kans is reëel dat dit het laatste EK was voor de Gouden Generatie. “Tja, bij het volgende EK zijn we weer drie jaar verder. Dat is wel lang”, aldus Courtois. “We zullen nu zien. In oktober spelen we al de halve finale van de Nations League, hopelijk kunnen we daar een goeie match spelen en winnen. En dan volgt het WK al heel snel. Maar dit is een tik vandaag.”

