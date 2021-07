Spaanse bondscoach Luis Enrique na zege in kwartfinale tegen Zwitserland: “Strafschoppen helemaal geen loterij”

Spanje bereikte vrijdag als eerste land de halve finales op het EK voetbal. Na 120 minuten hielden Zwitserland en Spanje elkaar in evenwicht, met een 1-1-gelijkspel als gevolg. De strafschoppenreeks stond bol van de spanning maar Spanje stelde het ticket voor de volgende ronde finaal veilig. De Spaanse bondscoach Luis Enrique was nadien in de wolken met de zege.

“We kenden het niveau van Zwitserland”, zei Enrique na afloop. “De wedstrijd begon op de beste manier voor ons, ze zetten ons niet erg onder druk. Maar na het eerste doelpunt begonnen ze ons meer onder druk te zetten. Zwitserland is een zeer lastige tegenstander.”

Enrique denkt niet dat de winst in de strafschopreeks toeval is. “Het is totaal verkeerd om te zeggen dat het een loterij is. Het is geen loterij. De manier waarop spelers met de spanning omgaan en de vaardigheid van de keepers speelt allemaal mee. Er komen veel dingen bij kijken, dingen die onmogelijk te coachen zijn, maar als het allemaal goed afloopt, is het heel mooi.”

Foto: ISOPIX

De Zwitserse bondscoach Petkovic was fier op zijn spelers: “Ze zijn helden”

“Proficiat aan de Spanjaarden”, reageerde de Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic. “Ze hebben alles gegeven. Ik ben erg trots op mijn team, op alle spelers”, vervolgde Petkovic. “Helaas bemoeilijkte een rode kaart ons spel gedurende 45 minuten. Maar mijn spelers zijn de helden van de avond. Ze verdienden het om door te gaan. We wisten al dat het helden waren omdat ze al iets groots hadden bereikt. Ik zei hen dat ze meer energie moesten zoeken, maar we hebben het niet gevonden.”

“Strafschoppen zijn een loterij en deze keer hebben we verloren. Doelman Yann (Sommer) is een held. We hebben gemengde gevoelens. Veel trots, want we hebben alles gegeven en we gaan met opgeheven hoofd naar huis. Maar tegelijkertijd waren we heel dicht bij de halve finales, en dat gebeurt niet elk jaar.”