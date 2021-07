Kevin De Bruyne speelde met een scheur in de enkelligamenten tegen Italië: “Ik moet de medische staf bedanken, ongelofelijk”

Kevin De Bruyne werd na de blessure die hij had opgelopen in de 1/8ste finale tegen Portugal klaargestoomd door de medische staf voor de wedstrijd tegen Italië. Vooraf heerste veel onduidelijkheid over de fitheid van KDB. Na de nederlaag tegen de Azzurri onthulde hij dat hij de wedstrijd had afgewerkt met een scheur in de enkelligamenten.

“Er zullen mensen zijn die kwaad zijn, ontgoocheld”, stak KDB van wal voor de camera’s van de RTBF en VRT. “Maar de supporters zullen wel gezien hebben dat we alles wilden geven. Ook wij zijn teleurgesteld. Het verschil was minimaal. Maar ik denk dat we een beetje te veel problemen hadden om 100 procent te zijn. We wisten vooraf dat dit een moeilijk toernooi zou worden, met alles wat gebeurde”, verwees hij naar de vele blessures.

“Ook met mij persoonlijk. Het zijn rare weken geweest. Ik moet de medische staf bedanken, want het is ongelooflijk wat ze in die vier dagen hebben gedaan. Ik heb een scheur in de ligamenten en toch heb ik negentig minuten gespeeld. Een mirakel. Maar al die blessures maakten het niet makkelijk voor de ploeg. We hebben geprobeerd. Het was niet zoals tegen Wales in 2016. We zijn op een ploeg van grote klasse gevallen. In de eerste helft waren zij beter, maar na de rust hadden wij meer kansen. We hadden die tweede goal kunnen maken maar we hebben het niet gedaan. We hebben wél geprobeerd. De Italianen scoren gewoon twee fantastische goals, al maken we bij de eerste misschien een foutje.”

Foto: BELGA

“Of dit de laatste kans was voor deze generatie? De jeugd kan nog groeien en gaat ons ook helpen op de volgend toernooien. Uiteindelijk zijn we op elk toernooi bij de laatste acht ploegen geraakt. Buiten de match tegen Wales zijn we nooit vernederd. Er zijn vandaag ook kansen op de 2-2 geweest, het verschil was dus minimaal, helaas in het voordeel van Italië. Natuurlijk ben ik niet voldaan, dat is ook maar normaal als je niet wint. Maar de laatste maanden zijn gewoon heel erg lastig geweest met blessures. Desondanks weet ik dat ik er alles aan heb gedaan. De wil en de inzet waren er. Op dat vlak ben ik dus wél voldaan.”