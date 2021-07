“Rode Duivels waren simpelweg niet goed genoeg”

Voorbij. Geen Europees kampioenschap voor de Rode Duivels. Zelfs geen halve finale. De boosdoener mag dan wel het sterke Italië zijn, het blijft een zware teleurstelling. Veel kansen krijgt deze generatie niet meer; Nog eentje, misschien. Volgend jaar op het WK in Qatar. Maar of het ooit zal lukken? In deze cruciale wedstrijd was het simpel niet goed genoeg.