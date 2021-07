Bondscoach Roberto Mancini vindt dat zijn Azzurri de zege verdienden: “We hadden nog vaker kunnen scoren”

Anders dan in de verloren halve finale op het WK tegen Frankrijk in 2018 leken veel Belgen de nederlaag tegen Italië wel te kunnen plaatsen, vooral omdat de Azzurri de betere ploeg waren. Zo dacht ook Roberto Mancini erover. “Wij verdienden zege”, vertelde de Italiaanse bondscoach na de match.

“Mijn jongens waren vandaag buitengewoon. We hebben eigenlijk alleen afgezien in de laatste tien minuten omdat we toen moe waren en daarvoor al zo veel hadden geven. De enige bemerking die ik heb, is dat we nog beter hadden moeten afwerken. We hadden nog vaker kunnen scoren.” Of de Rode Duivels niet beter waren in het begin van de match, wilde een Italiaanse journalist nog weten. “Dat zou ik niet durven zeggen”, aldus Mancini. “Ik denk dat het een vrij open match was.”

Zich uitspreken over een mogelijke Europese titel wilde de bondscoach nog niet doen. “De weg is nog lang, we hebben nog twee zware matchen voor de boeg. Nu moeten we hier eerst even van genieten en dan gaan we pas aan de halve finale tegen Spanje denken. En hopen dat de blessure van Leonardo Spinazzola meevalt.”

Boos tijdens de rust

Een van de uitblinkers bij de Italianen was Gianluigi Donnarumma. Alleen Romelu Lukaku slaagde erin om hem te verschalken, met een penalty vlak voor rust. “We waren boos in de kleedkamer”, bekende Donnarumma. “Maar meteen daarna zijn we gekalmeerd omdat we wisten dat we nog 45 minuten hadden en dat we dus geen energie mochten verspillen. In de tweede helft hadden we nog kansen om te scoren, maar het belangrijkst is dat we hebben gewonnen. De match leek eindeloos, ze leek maar niet te stoppen. Beetje bij beetje komen we nu dichter bij ons grote doel.”