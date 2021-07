WhatsApp waarschuwt gebruikers van “niet ondersteunde versies”: “Wij zullen je account blokkeren”

De berichtendienst WhatsApp waarschuwt gebruikers van niet-ondersteunde versies van de chatapp. Diensten als GB WhatsApp of WhatsApp Plus - die door Whatsapp niet erkend zijn - bieden meer functies, maar het kan je ook duur te staan komen. “Gebruikers van die diensten zullen wij blokkeren, omdat het niet in overeenstemming is met onze gebruiksvoorwaarden.”

Nieuwe apps als GB WhatsApp of WatsApp Plus duiken af en toe op en beloven gebruikers veel meer nieuwe functies. Zo kan je in GB WhatsApp makkelijker foto’s doorsturen en kan je ook een automatisch antwoord instellen. De app kan je enkel op Androidtelefoons gebruiken en moet je zelfs via een aparte website downloaden: in de Google Play Store is hij niet te vinden.

Maar WhatsApp wil niet dat haar gebruikers dit soort versies gebruiken. Dat heeft de berichtendienst - die in de portefeuille van Facebook zit - nog maar eens laten weten. “Als je een bericht hebt gekregen dat je account tijdelijk gebannen is, dan betekent dat dat je waarschijnlijk een niet ondersteunde versie gebruikt van WhatsApp. Wie niet overstapt na die tijdelijke ban, kan mogelijk permanent geblokkeerd worden.”

Volgens Whatsapp is het gebruik van zulke apps van derden niet volgens de gebruiksrichtlijnen van de firma. “Dat heeft te maken met veiligeheidsredenen. Apps als WhatsApp Plus, GB WhatsApp of andere diensten die je chatberichten verplaatsen van de ene telefoon naar de andere, zijn aangepaste versies. Wij kennen die versies niet en kunnen dus ook niet instaan voor de veiligheid ervan.”