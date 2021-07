Bubbel van 34 dagen opgekraamd in amper zes uur: Rode Duivels meteen na EK-uitschakeling naar huis

Precies 34 dagen nadat ze voor het eerst bij elkaar kwamen in Tubeke, is de bubbel van de Rode Duivels ontbonden. Amper zes uur na het laatste fluitsignaal in de Allianz Arena waren de meeste spelers alweer thuis.

23 uur, Allianz Arena

Na het laatste fluitsignaal hebben de Rode Duivels eerst oog voor elkaar en voor hun Italiaanse tegenstander. Bondscoach Roberto Martinez wachtte voor de spelerstunnel op zijn Italiaanse collega en naamgenoot Mancini. Romelu Lukaku troostte Jérémy Doku. Daarna verzamelden de spelers voor de tweeduizend Belgische supporters.

Ook Eden Hazard, die de wedstrijd geblesseerd in de tribune had gevolgd, ging mee het veld op om de fans te bedanken. Thomas Meunier, die in de tweede helft gewisseld werd, had het gezelschap gekregen van zijn kinderen. Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne waren de eersten die hun verhaal voor de media wilden doen. Ze gaven interviews aan de VRT en de RTBf.

Vijf jaar eerder was Thibaut Courtois ook degene geweest die zich had durven uitspreken na de kwartfinalenederlaag tegen Wales. Hij was toen nog scherp voor bondscoach Marc Wilmots. Deze keer klonk hij meer berustend. “Dit komt hard aan maar uiteindelijk is Italië een sterke tegenstander.”

23.30 uur

Terwijl de meeste spelers binnen zijn staan Jérémy Doku, Jason Denayer en Thibaut Courtois langs de boarding om na te praten met hun familie. Ook de nieuwe vriendin van Courtois is present. Ondertussen geeft Roberto Martinez een persconferentie. Hij zegt dat hij ontgoocheld is maar ook “trots” op zijn spelers. Over zijn toekomst wil hij zich niet uitspreken. “Dat zou niet slim zijn in de emoties na de match.”

Foto: BELGA

0.00 uur

Jérémy Doku en Thomas Meunier zijn de laatsten die interviews geven. “Dit was de slechtste wedstrijd van ons toernooi”, jammerde de wingback van Dortmund. Hij had het dan ook over zijn eigen wedstrijd. De Belgische uitblinker Jérémy Doku beklemtoont dat het “zeker penalty was” van Di Lorenzo. “Ik ben geen duiker”, zegt hij verontwaardigd.

0.30 uur

Anderhalf uur na de wedstrijd verlaat de Belgische bus onder politiebegeleiding de Allianz Arena. Het gaat rechtstreeks naar de luchthaven van München waar een chartervliegtuig op hen staat te wachten. De vlucht naar de luchthaven van Charleroi duurt anderhalf uur.

Foto: BELGA

3.30 uur, Tubeke

De Duivels zitten voor het laatst in hun gepersonaliseerde EK-bus en arriveren in het oefencentrum van Tubeke. Een cameraploeg van VTM is aanwezig en ziet dat een handvol fans is opgedaagd om de Belgen welkom thuis te wensen. Drie supporters hebben zelfs Bengaals vuurwerk mee. Een andere trommelt en allen scanderen ze luid “Belgium”. Dit moeten de trouwste fans van de Rode Duivels zijn.

Enkele ogenblikken later verlaten de eerste Duivels al met de wagen de parking van het oefencentrum. De opgedaagde fans proberen nog handtekeningen te scoren. De meeste Duivels willen echter zo snel mogelijk thuis zijn. Alleen Jason Denayer is zo vriendelijk zijn ruitje open te draaien. Zo’n vijf tot zes uur na het laatste fluitsignaal – afhankelijk van waar ze wonen of moesten zijn – waren de Rode Duivels weer thuis. De Duivelse bubbel is na 34 dagen officieel ontbonden en komt weer pas samen eind augustus, als de voorbereiding op de WK-kwalificatie-interland in Estland (2 september) begint. Geen enkele Rode Duivel heeft intussen laten weten officieel af te zwaaien als international.