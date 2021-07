Harvey Weinstein gelooft weer in eigen kansen na vrijlating Bill Cosby: “Toont dat we mogen vertrouwen op het gerecht”

Dat Bill Cosby deze week is vrijgelaten, heeft ook Harvey Weinstein weer moed gegeven om zijn juridisch gevecht verder te zetten.

“Met het omkeren van de veroordeling van Bill Cosby heeft het hooggerechtshof van Pennsylvania getoond dat we mogen vertrouwen op het gerecht. Wie een beklaagde ook mag zijn en wat de aard van de mogelijke feiten ook mag zijn.” Dat zei Juda Engelmayer, een woordvoerster van Harvey Weinstein, de veroordeelde filmbaas.

De reactie toont hoe de vrijspraak van Bill Cosby eerder deze week ook de advocaten van Weinstein inspireert om de strijd niet te staken. Cosby was in 2018 veroordeeld voor een verkrachting. Tientallen andere beschuldigingen waren toen al juridisch verjaard, waardoor hij voor die feiten niet meer gestraft kon worden. Maar, zo zegt het Hooggerechtshof van Pennsylvania nu: Cosby heeft geen eerlijk proces gehad. En dus wandelde de acteur vorige week de gevangenis uit als een vrij man.

“Deze beslissing herbevestigt ons geloof dat de rechtbank in New York een gelijkaardige, correcte beslissing zal nemen in het beroep van Harvey Weinstein”, klinkt het nog bij Engelmayer.

Eén van Weinsteins advocaten, Duncan Levin, juichte de beslissing in de zaak-Cosby ook toe. “Vaag bewijsmateriaal over ongepast gedrag heeft eigenlijk geen plaats in een rechtzaal”, zegt Levin aan CNN. “In ons rechtsysteem is er niets belangrijker dan het vermoeden van onschuld. De regels rond bewijslast bestaan namelijk zodat een rechtszaak niet uitloopt in ongegronde aanvallen op het karakter van een beklaagde. Dat lijkt ook hier gebeurd te zijn.”