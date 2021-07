Bart De Wever over PFOS-problematiek: “Kan me niet inbeelden dat iemand zo dom zou zijn om Oosterweel stil te leggen”

Zwijndrecht - Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft in De Ochtend op Radio 1 nog eens zwaar uitgehaald naar CD&V in de saga rond PFOS in Zwijndrecht. “Ik kan me niet voorstellen dat beleidsmakers zo dom zijn dat ze Oosterweel zullen stilleggen.”

Het PFOS-dossier beheerst nu al een aantal weken de debatten in Zwijndrecht en Antwerpen. Het bedrijf 3M zorgde daar jaren voor vervuiling. “Maar iedereen weet al van begin deze eeuw dat die PFOS daar zit”, zegt Bart De Wever. “In 2004 is er zelfs universitair onderzoek gedaan, dat heeft in alle kranten gestaan. Maar sommige politici vallen nu nog steeds uit de lucht.”

Dat er destijds besloten werd niet te communiceren over de vervuiling lijkt een probleem, maar dat ziet De Wever niet zo. “Het is geen doofpotoperatie: het heeft in alle kranten gestaan. In 2009 is er zelfs een saneringstraject afgesproken: dat is allemaal openbare informatie.”

Gezondheidsoplossing

“Kijk, in 2017 kon je Oosterweel nog als een gezondheidsoplossing naar voren schuiven. De werken zouden kunnen zorgen voor de sanering: dat was toen een mooie oplossing en daar heb ik toen ook voor gepleit. Alleen is er toen gezegd, op basis van een rapport van professor Jan Tytgat, dat er geen probleem was voor de gezondheid. Oké, dat is ook een terechte beslissing om dan niet verder te communiceren om mensen niet ongerust te maken. Later is de communicatie dan doodgelopen. Ik lees: men was van plan te communiceren, maar dat heeft men uiteindelijk niét gedaan. Nu lijkt dat raar, maar er zijn geen gevolgen voor de gezondheid. Ook nu: nergens in Antwerpen, in bewoond gebied, is er een overschrijding van de normen. “

Niet verstandig

Dat CD&V-voorzitter Joachim Coens vindt dat de werf stilgelegd moet worden, vindt De Wever duidelijk vervelend. “Die werf in vraag stellen is het allerdomste wat je kan doen. Dat is net de agenda van de groenen. Ik heb Coens ook laten weten dat dat geen verstandige uitspraak was.”

“Oosterweel in zijn geheel stilleggen… Dat is een miljardenproject dat al onderweg is, waar ik het mirakel heb bereikt om met burgerbewegingen tot een akkoord te komen. Die bewegingen vinden ook dat we moeten verderdoen. Wel, dan moeten horen dat de werken stilgelegd moeten worden, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Coens heeft de bal misgeslagen.”

Wat als CD&V en andere partijen toch doorzetten? “Ik ga er niet van uit dat dat de teneur zal zijn. Zo dom kan niemand zijn.”