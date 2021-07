Gaslek in onderzeese pijpleiding veroorzaakt gigantische brand in Golf van Mexico

In de Golf van Mexico heeft een gaslek in een onderzeese pijpleiding een grote brand veroorzaakt. De brand was na 5,5 uur geblust. Dat meldt staatsoliemaatschappij Pemex vrijdag.

De brand ontstond op 150 meter van een boorplatform van het bedrijf Ku-Maloob-Zaap. Volgens Pemex vielen er geen gewonden en moesten er geen mensen in veiligheid worden gebracht. De normale werkzaamheden zijn hersteld en het bedrijf onderzoekt de omstandigheden van het incident. Het hoofd van het energie- en milieuagentschap Asea, Angel Carrizales, meldde dat er geen olie is gelekt.

Pemex is een van de energiebedrijven met de grootste schuldenlast ter wereld. Door een gebrek aan investeringen in moderne technologie daalt de olieproductie in Mexico al jaren. Voormalig Pemex-baas Emilio Lozoya werd aangeklaagd wegens corruptie en in juli vorig jaar door Spanje aan Mexico uitgeleverd.