Brazilië naar halve finales Copa America, maar ploegmakker van Kevin De Bruyne pakt rood na horrortackle in gezicht

Brazilië heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van de Copa America. De titelverdediger versloeg Chili met 1-0 in de kwartfinales. Voor een plaats in de finale neemt de Seleçao het op tegen Peru, dat het na strafschoppen (4-3) haalde van Paraguay.

De pas ingevallen middenvelder Lucas Paqueta scoorde in de 47e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd in Rio de Janeiro. Minder dan twee minuten later moesten de Brazilianen met een man minder voortspelen, na een rode kaart voor Gabriel Jesus. Maar de Chilenen konden niet profiteren van de manmeersituatie. Een goal van Eduardo Vargas in de 62e minuut werd nog afgekeurd vanwege buitenspel, na raadpleging van de VAR.

RED CARD FOR JESUS ??



Gabriel Jesus gets sent off with the ugly challenge. pic.twitter.com/nLpxuE8uDb — TSN (@TSN_Sports) July 3, 2021

Maandag neemt Brazilië het in Rio op tegen Peru. Dat is een heruitgave van de finale van de vorige Copa America. In 2019 trok Brazilië met 3-1 aan het langste eind.

In Goiania was Peru nipt te sterk voor Paraguay. In de penaltyreeks trapte Miguel Trauco de beslissende elfmeter binnen, vlak nadat de Peruviaanse doelman Pedro Gallese de strafschop van Alberto Espinola had gered.

De aanvoerder van Paraguay Gustavo Gomez opende in de 11e minuut de score, maar dankzij Gianluca Lapadula (21., 40.) leidde Peru met 2-1 bij de rust. In de tweede helft bracht Junior Alonso (54.) Paraguay langszij. Yoshimar Yotun scoorde in de 80e minuut voor Peru, maar Gabriel Avalos sleepte strafschoppen uit de brand. Beide teams beëindigden de match met tien man. Bij Paraguay kreeg Gustavo Gomez vlak voor rust een tweede gele kaart. De Peruviaan Andre Carrillo mocht vijf minuten voor affluiten gaan douchen na een tweede geel karton.