Deze Engelsman is helemaal zeker van toernooiwinst op het EK voetbal en waagt zich aan gedurfde tatoeage

Engeland Europees kampioen voetbal? Volgens de twintigjarige Cian Finnis is dat een zekerheid. De jongeman zette zijn stelling zelfs kracht bij door de iconische voetbaluitspraak “It’s coming home 2021” op zijn been te tatoeëren.

“Mijn vrienden en familie vonden het hilarisch”, vertelde Cian na zijn stunt. “Online hebben mensen me gezegd hoe dom dit is en dat ik me het zal beklagen. Maar of we nu winnen of verliezen: ik zal ernaar terugkijken als een grappige herinnering.” Vanavond spelen de Engelsen hun kwartfinale tegen Oekraïne.

bekijk ook

(kmlo)