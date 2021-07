Nieuwe studie toont aan dat dino’s al aan het uitsterven waren voor asteroïde op aarde insloeg

66 miljoen jaar geleden betekende de impact van een asteroïde het einde van de dinosauriërs op Aarde. Maar nieuw onderzoek toont aan dat die dino’s het tegen die tijd al lang niet meer zo goed hadden.

Uit de studie blijkt namelijk dat dinosauriërs al 10 miljoen jaar voor de inslag van de asteroïde op wat nu Mexcio is, in de verdrukking waren. De onderzoekers analyseerden 1.600 fossielen van 247 verschillende dino-soorten. Uiteindelijk kon men de diversiteit en uitstervingsratio’s van zes dinosaurusfamilies berekenen.

“We kenen naar de zes grootste families in het hele tijdperk dat van 150 tot 66 miljoen jaar geleden liep. Daar zagen we dat ze het alle zes eigenlijk vrij goed deden”, zegt Fabien Condamine van het Institut des Sciences de l’Evolution in Montpelllier. “Maar 76 miljoen jaar geleden begon er een plotse ommekeer: er waren meer soorten die uitstierven en nieuwe soorten kwamen in sommige gevallen niet meer voor.”

De onderzoekers gebruikte computermodellen om tot de meest waarschijnlijke resultaten te komen. “In de analyses hebben we verschillende oorzaken onderzocht voor de achteruitgang van de dino’s”, zegt Mike Benton, co-auteur van de studie. “Er waren duidelijk twee grote factoren. Ten eerste werd het klimaat duidelijk koeler, wat het leven van de dino’s moeilijker maakte omdat zij warmte gewoon waren. Daarop volgde het stilletjes verminderen van de herbivoren, waardoor de ecosystemen onstabieler waren en dat had dan weer gevolgen voor andere dinosoorten. De langstlevende soorten waren het meest vatbaar voor uitsterven, mogelijk omdat zij niet konden aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.”