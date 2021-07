Gewapende overval op juwelier in Dilbeek: daders doen zich voor als klanten en knevelen uitbater en andere klanten

Foto: if

Dilbeek - In het Vlaams-Brabantse Dilbeek is zaterdag rond 10 uur een gewapende overval gepleegd op juwelierszaak Schoukens in de Verheydenstraat. Daarbij werden de juwelier en twee klanten aangevallen en gekneveld, meldt het parket.

De daders deden zich voor als klanten. Toen de juwelier de eerste van hen binnenliet in de zaak, werd hij door die persoon en nog minstens één andere dader aangevallen en gekneveld. De daders waren gewapend en waren uit op de inhoud van de kluis. Twee andere klanten die in de zaak kwamen, werden ook gekneveld. Een vierde persoon kreeg pepperspray in het gezicht gespoten.

Die laatste persoon werd samen met de juwelier naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging, aldus het parket. De daders gingen ervandoor met een nog onbekende hoeveelheid geld en juwelen en vluchtten in een Audi. Zij lieten een deel van de buit tijdens hun vlucht achter. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de feiten.

Vrijdag werd Dilbeek al opgeschrikt door een roofmoord. In de nacht van donderdag op vrijdag drongen twee daders een appartement aan de Hoogveldlaan binnen en eisten geld. De bewoners, een 55-jarige man en diens 75-jarige moeder, werden daarbij zo zwaar mishandeld dat de man om het leven kwam en de vrouw zwaargewond raakte.