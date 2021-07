Europa ontdekt Jérémy Doku na “indrukwekkende vertoning” op het EK: “Hij maakt mij duizelig”

De Rode Duivels gingen in de kwartfinales van het EK onderuit tegen Italië. En dat ondanks een puike prestatie van Jérémy Doku, die de geblesseerde Eden Hazard verving.

De internationale pers was quasi eensgezind over de wedstrijd van de jonge aanvaller van Rennes. Bij The Daily Mail kreeg Doku een 8 op 10.

“Een zeer indrukwekkende vertoning met zijn onwaarschijnlijke snelheid”, klinkt het in de Britse krant. “De ster van Rennes won een penalty na een duw van Giovanni Di Lorenzo waardoor België opnieuw in de wedstrijd kwam en was een constante bedreiging voor de Italiaanse rechtsback. Schoot de bal nog over doel in het slot na nog eens een pijlsnelle actie. Zijn selectie boven Yannick Carrasco was niet meer dan juist.”

Voetbalicoon Gary Lineker was evenzeer onder de indruk van Doku. “Die jonge Jérémy Doku maakt me duizelig”, aldus de BBC-presentator. “De clubs gaan in de rij staan om hem binnen te halen.”

Young Jeremy Doku is making me dizzy. There’ll be a queue of clubs wanting a Doku sign. — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) July 2, 2021

Ook volgens La Gazzetta dello Sport was Doku de beste der Belgen tegen de geslepen Italianen. “Techniek op hoge snelheid. Een wervelwind tijdens het dribbelen. Onhoudbaar. Hij dwong Di Lorenzo tot een penaltyfout en speelde op de grens van de ongrijpbaarheid. En hij is pas 19...”

“Met enkele flitsen zorgde Doku voor een zeer scherpe start van de wedstrijd”, schrijft L’Equipe, die de Rode Duivel een 7 op 10 gaf. “Hij ging de meeste duels aan, dribbelde erop los, creëerde ruimtes, deed Di Lorenzo pijn en dwong Chiesa tot defensief werk. Italië gebruikte vervolgens steeds een overtal om Doku te bedwingen, waardoor zijn momentum wat afzwakte. Maar hij dook voor de pauze weer op en dat leverde een terechte penalty op, die de spanning opnieuw terugbracht. Daarna pakte hij nog uit met enkele goeie loopacties en scherpe versnellingen, zonder dat hij erin slaagde om een bal binnen de palen te trappen. Doku is goed groot geworden.”

Aan deze tiener heeft het niet gelegen. Jérémy Doku praat na met zijn naasten na #BELITA in de Allianz Arena. pic.twitter.com/GFl3CynhdU — Bart Lagae (@BartLagae) July 2, 2021

“Blij dat ik een kans kreeg”

Jérémy Doku bracht de Italianen vrijdagavond in de kwartfinale op het EK geregeld in de problemen met zijn vinnige acties. Toch kon ook de 19-jarige winger niet verhinderen dat de Rode Duivels in München met 1-2 onderuit gingen tegen de Azzurri.

“Ik was blij dat ik aan de match mocht beginnen en dat ik een kans kreeg”, vertelde de speler van Rennes, de vervanger van de geblesseerde Eden Hazard. “Ik ben tevreden dat ik voor gevaar kon zorgen. Ik heb geprobeerd het team te helpen. Het is echt jammer dat Eden niet kon spelen. Het is toch anders wanneer hij op het terrein staat.”

“We zijn echt heel erg ontgoocheld na deze nederlaag”, vervolgde Doku, die vlak voor rust een penalty uitlokte. “Wie me kent, weet dat ik niet voor niets val. Als ik rechtop kan blijven staan, dan doe ik dat.”

Op het einde van de match slalomde Doku zich mooi doorheen de Italiaanse defensie, zijn schot ging echter over het doel van Donnarumma. Na het fluitsignaal werd hij getroost door Romelu Lukaku. “Hij is een belangrijk figuur in onze ploeg. Hij praat veel. Als jongere speler heeft hij me veel geholpen, zowel op als naast het terrein.”