Nieuwe breuk tussen Trebel en Anderlecht: middenvelder niet mee op stage

Anderlecht vertrekt maandag op stage naar het Nederlandse Alkmaar. Daar zal de hele week getraind worden en op zaterdag staan er oefenmatchen tegen Utrecht en AZ gepland. Opvallend is wel dat Adrien Trebel (30) niet mee mag naar het oefenkamp.

De Franse middenvelder poseerde wel nog mee voor de ploegfoto, maar er is opnieuw discussie omtrent zijn toekomst. Het is geen geheim dat Trebel met zijn jaarloon van 2,71 miljoen erg zwaar weegt op het paars-witte budget. In Brussel stelt men dan de vraag of dat prijs/kwaliteit rendabel is en dan lijkt het beter dat Trebel vertrekt. Alleen heeft die nog een contract tot 2023 en wil de speler niet zomaar gaan. In die context is er nu opnieuw een breuk ontstaan tussen Trebel en Anderlecht. Laat de Fransman het te veel hangen? Hij mag alvast niet mee op stage en wat het management betreft kijkt de Fransman - met zijn makelaar Mogi Bayat - beter uit naar een andere club. Dit keer lijkt er geen weg terug.

De ruime selectie bestaat uit 38 spelers, inclusief 7 jongeren: Lior Refaelov, Mustapha Bundu, Antoine Colassin, Lucas Stassin, Isaac Kiese Thelin, Mohammed Dauda, Mario Stroeykens, Francis Amuzu, Yari Verschaeren, Kristian Arnstad, Nils De Wilde, Albert Sambi Lokonga, Michel Vlap, Anouar Ait El Hadj, Chris Lokesa, Enock Agyei, Sergio Gomez, Bohdan Mykhaylichenko, Majeed Ashimeru, Sieben Dewaele, Theo Leoni, Josh Cullen, Marco Kana, Alonzo Engwanda, Killian Sardella, Nayel Mehssatou, Mohamed Bouchouari, Wesley Hoedt, Hannes Delcroix, Elias Cobbaut, Taylor Harwood-Bellis, Zeno Debast, Lucas Lissens, Hendrik Van Crombrugge, Colin Coosemans, Bart Verbruggen, Rik Vercauteren en Timon Wellenreuther.

Amir Murillo (quarantaine) en Jevhen Makarenko (EK) worden pas na de stage op de club verwacht.

“Luka Adzic, Zakaria Bakkali, Ognjen Vranjes, Bubacarr Sanneh, Kenny Saief, Aristote Nkaka en Adrien Trebel zitten niet in de selectie van de stage en zullen dit seizoen geen deel uitmaken van de A kern. Er wordt met de entourage van elke speler een sportieve oplossing onderzocht”, staat er te lezen op de website van RSCA.