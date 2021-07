Man steekt ex-vriendin (53) neer in Oostende en laat haar stervend achter: “Hij valt haar al een tijdje lastig”

Oostende -

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag trokken de hulpdiensten met spoed richting het Cardijnplein in Oostende. Een vrouw (53) werd er neergestoken door haar ex-vriend. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd, werd met spoed geopereerd en zou ondertussen stabiel zijn. De dader werd in de buurt opgepakt.