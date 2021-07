N-VA wil na 2024 onderhandelen over staatshervorming met PS, zegt De Wever: “Tot ordentelijk scheidingsakkoord komen”

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil na de verkiezingen van 2024 over een staatshervorming onderhandelen met de Franstalige socialisten, om tot een “ordentelijk scheidingsakkoord” te komen. Dat zei hij zaterdagochtend in De ochtend op Radio 1. Met Vlaams Belang wil N-VA zeker niet samenwerken, zelfs al blijkt uit peilingen dat beide partijen een comfortabele meerderheid zullen hebben bij de verkiezingen.

Volgens De Wever is ook PS-voorzitter Paul Magnette net als N-VA een voorstander van een grondige hervorming van het land. “En daar waren we op een zuchtje van een akkoord en dan heeft één partij, de zevende van het land de kans geroken om het premierschap te claimen en dit onding van een Vivaldi-regering te maken tegen Vlaanderen in”, zei De Wever, verwijzend naar de Open VLD.

De Wever kijkt dan ook nog altijd naar PS om die veranderingen na 2024 waar te maken. “Als je in het legalisme wilt blijven, als je ooit met een akkoord het land weer bestuurbaar wilt maken vanuit Vlaanderen, dan zal je met de linkerzijde van Wallonië een akkoord moeten maken. Zij zijn de enige die de power hebben in Wallonië om dat in het parlement te verzilveren”, aldus de N-VA-voorzitter.

Totale chaos

Wat het Vlaams-Belang promoot, een “secessie”, is volgens De Wever de natte droom van de Franstaligen en kiezen voor totale chaos. “Mijn droom is een ordentelijk scheidingsakkoord te onderhandelen en dan moet je kijken naar Wallonië. Maar de eerste opdracht is om daar in Vlaanderen de power voor te verzamelen.”

De uitgestoken hand van Vlaams Belang wil De Wever niet aannemen, omdat dat een partij is die helemaal niet in het legalisme wil blijven en een afscheuring wil in Catalaanse stijl, die waarschijnlijk geannuleerd zal worden door de federale regering. “Voor het overige zie ik dat die partij een uiterst links sociaal-economisch programma heeft waar ik niets mee heb en op vlak van identiteit en burgerschap, voor ons toch een belangrijke as, een zeer extreme partij blijft”, zei de Antwerpse burgemeester nog. “Als een partij niet proper is op zichzelf en zelfs geen afscheid kan nemen van de meest extreme uitwassen die in de rafelranden van die partij bestaan, en ook gekoesterd worden”, dan is een samenwerking geen optie. De nieuwe voorzitter heeft daar bovendien geen verandering in gebracht.

CD&V zou dan weer wel een partner kunnen zijn, terwijl die partij nu “het reservewieltje van paars-groen” is in de federale regering.