Vrees voor tientallen slachtoffers bij schipbreuk op Middellandse Zee

Minstens 43 mensen zijn vermist nadat hun vaartuig in de nacht van vrijdag op zaterdag ten onder ging ter hoogte van Tunesië op de Middellandse Zee. Het schip had 127 migranten en vluchtelingen aan boord die Europa poogden te bereiken, meldt de Tunesische Rode Halve Maan.

Volgens de hulporganisatie konden 84 migranten gered werden, maar 43 anderen zijn vermist. De ramp vond plaats ter hoogte van Zarzis, een stad in het zuidoosten van het Afrikaanse land. Het gekapseisde vaartuig was vertrokken uit buurland Libië, aldus Mongi Slim, van de Tunesische Rode Halve Maan.

Volgens de hulporganisatie was het vaartuig onderweg naar Italië. Onder de geredde opvarenden zijn 46 mensen uit Soedan, 12 Eritreeërs, 12 mensen uit Bangladesh en vijf uit Egypte. Er is ook sprake van Tsjadiërs. Ze werden naar de haven van Zarzis gebracht.

Vorige maand nog had de Tunesische kustwacht 267 migranten gered toen hun schip in nood gekomen was. Ook dit vaartuig had de gevaarlijke overtocht aangevat vanuit Libië. Het ging om het grootste aantal geredde personen bij één operatie van de kustwacht van Tunesië. Elk jaar opnieuw wagen duizenden mensen de oversteek naar Europa vanuit Tunesië en Libië.

Volgens De Internationale Organisatie voor Migratie van de Verenigde Naties lieten dit jaar al meer dan 550 mensen het leven op de Middellandse Zee. Vaak proberen ze Europa te bereiken met gammele vaartuigen of rubberen bootjes.